Suudi Kral’ın yakın koruması öldürüldü

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el- Fağım, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. SPA'nın haberine göre, Mekke polisinin yaptığı açıklamada, Fağım'ın, önceki akşam arkadaşı Turki es-Sebti'yi Cidde'deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtildi. Tartışma sırasında Ali'nin ateş açması sonucu Fağım, Sebti ve Filipinli bir işçinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Fağım'ın tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Açıklamada, kendisini yakalamak isteyen güvenlik güçleriyle çatışan Al Ali'nin öldürüldüğü, çatışmada beş güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.SUUDI Arabistan, tarihinde ilk kez hac ve umre ziyaretleri dışında 49 ülke vatandaşına turist vizesi verileceğini açıkladı. Vizeler büyükelçilik ve konsoloslukların yanında ülke havaalanları ve giriş kapılarından da alınabilecek. Vizelerin geçerliliği veriliş tarihinden itibaren 360 gün ve ülkede kalma süresi 3 ay olacak. 18 yaşından küçük turistler ülkeye yalnız giremeyecek. Gayrimüslim turistler, Mekke ve Medine'ye giremeyecek. Turist vizesi tedavi, hac ve umre gibi ziyaretler için kullanılamayacak.