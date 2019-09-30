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Trump'tan flaş açıklama! Vatana ihanetten tutuklama çağrısı yaptı

ABD Başkanı ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'nin telefon görüşmesiyle ortaya çıkan skandal büyüyor. Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilci Adam Schiff Ukrayna Başbakanı ile yaptığım telefon görüşmesinin önemli bölümü hakkında bana ait olmayan korkunç ve sahte bir açıklama yaptı. Meclis kürsüsünde ABD halkını kandırdı. Telefonda söylediklerimle hiçbir alakası yok." diyerek Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı adam Schiff'e vatana ihanetten tutuklama çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 18:54
Trump'tan flaş açıklama! Vatana ihanetten tutuklama çağrısı yaptı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan telefon görüşmesinde Trump'ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'den gelecek yılki başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden'ın oğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarına yeniden bakılmasını istediği ortaya çıkmıştı.

Son dakika: Trump'ın üzerindeki Ukrayna baskısı artıyor

Adam Schiff, hafta sonu Kongre'nin Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ve diğer dünya liderleriyle telefon konuşmalarının dökümünü almaya kararlı olduğunu söylemiş ve Başkan'ın ulusal güvenliği tehlikeye atmış olabileceğini vurgulamıştı.

Schiff, CIA ajanını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını da söylemişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Washington'ın ABD Başkanı Trump ile Rus lider mevkidaşı Putin'in görüşmesinin yayımlanması için Rusya'nın rızasının olması gerektiğini vurguladı.

Son dakika: Trump'ın üzerindeki Ukrayna baskısı artıyor

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Trump'tan flaş açıklama! Vatana ihanetten tutuklama çağrısı yaptı
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