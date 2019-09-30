Trump'tan flaş açıklama! Vatana ihanetten tutuklama çağrısı yaptı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan telefon görüşmesinde Trump'ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'den gelecek yılki başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden'ın oğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarına yeniden bakılmasını istediği ortaya çıkmıştı.

Adam Schiff, hafta sonu Kongre'nin Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ve diğer dünya liderleriyle telefon konuşmalarının dökümünü almaya kararlı olduğunu söylemiş ve Başkan'ın ulusal güvenliği tehlikeye atmış olabileceğini vurgulamıştı.

Schiff, CIA ajanını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını da söylemişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Washington'ın ABD Başkanı Trump ile Rus lider mevkidaşı Putin'in görüşmesinin yayımlanması için Rusya'nın rızasının olması gerektiğini vurguladı.