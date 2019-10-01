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Akar, Karadağ Savunma Bakanı Boskovic ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , Karadağ Savunma Bakanı ile görüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 15:53
Akar, Karadağ Savunma Bakanı Boskovic ile görüştü

Akar, konuk Bakanı Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende Boskovic, onur kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından görüşmeye geçen Akar ve konuk mevkidaşının bölgesel güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Baş başa görüşmenin ardından iki Bakan, heyetlerarası görüşmeye de başkanlık etti. Heyetlerarası görüşme sonrası iki ülke arasında Askeri, Mali İşbirliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulamaları Protokolü, Akar ve Boskovic tarafından imzalandı.

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Akar, Karadağ Savunma Bakanı Boskovic ile görüştü
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