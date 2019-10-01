Avrupa’da İslamofobi rekor seviyede arttı

BUGÜN NELER OLDU

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Müslüman karşıtı ırkçılığın son durumuna ilişkin "Avrupa İslamofobi Raporu 2018" adlı çalışmasını yayımladı. Raporda Avrupa'da aşırı sağın yükselişiyle İslamofobi vakalarında ciddi artış gözlendiğini ve bu durumun sadece Müslümanlar için değil Avrupa'nın güvenlik ve istikrarı için de tehdit oluşturduğunu bildirildi.Geçen yıl 70 İslamofobi olay kaydedildi.Saldırılar yüzde 74 arttı ve 2018'de 540 İslamofobi vakası yaşandı.Müslüman karşıtı ırkçı vakaların sayısı 676'ya çıktı.Müslümanlara yönelik geçen yıl 678 saldırı oldu.eçen yıl 151 dini ayrımcılık vakası görüldü.Dini güdümlü suçlarda 2011- 2018 döneminde yüzde 415 oranında artış oldu.