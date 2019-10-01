Avusturya’da yine Kurz dönemi

BUGÜN NELER OLDU

Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerde büyük bir zafer elde eden Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz'u zorlu bir hükümet kurma süreci bekliyor. Ülkede önceki gün gerçekleşen erken genel seçimlerin ardından eski başbakan Kurz'un başında bulunduğu ÖVP yüzde 37,1'lik oy oranıyla seçimlerin açık ara kazananı olması, başta kurulacak hükümet, ülkede yaşayan göçmenler ve seçim sonrası siyasi atmosfer açısından farklı anlamlara geliyor. İlkokullarda hali hazırda uygulanan başörtüsü yasağını, ortaokullara taşımayı hedefleyen Kurz, öğretmenlerin de başörtüsü takmalarının yasaklanacağı vaadinde bulunarak, iktidara gelmesi durumunda sağ popülist, ayrımcı uygulamaların kesintisiz devam edeceği sinyalini verdi.