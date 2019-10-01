BM'den Yunanistan'a "mültecileri tahliye et" çağrısı

BMMYK sözcülerinden Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Ege adalarına eylülde, çoğunluğu Afgan ve Suriyeli 10 bin 258 düzensiz göçmenin geldiğini, bunun 2016'dan bu yana ulaşılan en yüksek seviye olduğuna vurgu yaptı.

Adalardaki toplam mülteci sayısının 30 bine ulaşmasının mevcut insani şartları daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Throssell, Midilli, Sisam ve İstanköy adalarındaki durumun kritik olduğunu söyledi.

Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında 12 bin 600 kişinin kaldığını aktaran Throssell, bu sayının toplam kamp kapasitesinin beş katı olduğunu belirtti.

Throssell, kötü şartlarıyla bilinen Moria mülteci kampından taşınmak isteyen bir grubun gösteri yaptığı sırada, mültecilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın sonucu bir kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiği vakayı anımsatarak "Olayın ardından sığınmacıların başlattığı isyan polisle çatışmalara neden oldu." dedi.

Sisam Adası'ndaki Vathy mülteci kampında da kapasitenin 8 kat üzerinde, 5 bin 500 kişinin barındığına vurgu yapan Throssell, İstanköy'de ise 700 kişilik alanda 3 bin mültecinin kaldığına dikkati çekti.

Throssell, Ege adalarındaki binlerce mülteciyi tehlikeli boyutlardaki kalabalık kamplardan acilen tahliye etmesi için Yunan hükümetine çağrı yaptı.

Mültecilerin kendine güvenebilmeleri ve Yunanistan'a entegre olmalarını desteklemek de dahil daha uzun vadeli çözümlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Throssell, "Toplamda binden fazla olan refakatsiz çocuğun durumu da endişe verici boyutlarda. Bunların sadece dörtte biri yaşlarına uygun bir barınakta kalıyor." diye konuştu.

Hafta sonu, Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampından taşınmak isteyen bir grubun gösteri yaptığı sırada, mültecilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştı. Yangından etkilenen bir kadın ve çocuk yaşamını yitirmişti.