Dolandırıcıyı dolandırdı

BUGÜN NELER OLDU

İrlanda'da bir üniversite öğrencisi kendisini dolandırmak isteyen bilgisayar korsanını dolandırıp, aldığı 25 sterlini de yardım vakfına bağışladı.Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ross Walsh, kendisini önemli bir bankacı olarak tanıtan "Solomon Gundi"den bir e-posta aldı. Gundi, hisse senedi alım satımı yapan şirketine yatırım yapması için Walsh'tan 1000 sterlin istedi. Walsh, ise maili cevaplayıp 1000 sterlinin hakaret anlamına geleceğini, o yüzden 50 bin sterlin yatırmak istediğini bildirdi. Walsh, dolandırıcıya 50 bin sterlin yatırdığını gösteren sahte makbuzu gönderdi. Parayı alamayan dolandırıcı tekrar iletişime geçince bu kez Walsh, hesabının sahte olmadığını kanıtlaması için dolandırıcıdan 25 sterlin havale etmesini istedi. Dolandırıcı bu parayı havale etti. Walsh ise hesabına gelen parayı kanser araştırma derneğine bağışlayıp, dolandırıcıya da dekontunu gönderdi.