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son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Jacques Chirac son yolculuğuna uğurlandı
Fransa, perşembe günü hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ı son yolculuğuna uğurladı. Aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu 80'e yakın lider, Chirac'ın cenaze töreni için başkent Paris'te bir araya geldi. Chirac için ilk olarak Invalid Askeri Müzesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından yüzlerce kişinin katılımıyla Saint Sulpice Katedrali'nde bir dini tören yapıldı. Chirac, Montparnasse Mezarlığı'nda 2016 yılında ölen küçük kızı Laurence'ın yanına defnedildi. Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cenaze töreni için ülkede bulunan dünya liderlerini Elysee Sarayı'nda düzenlen öğle yemeğinde ağırladı.
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Jacques Chirac son yolculuğuna uğurlandı
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