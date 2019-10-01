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'den füze denemesi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 'nin, Doğu Denizi'ne iki füze fırlattığı bildirildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 05:42
Kuzey Kore'den füze denemesi

Kuzey Kore'nin, Doğu Denizi'ne iki füze fırlattığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde iki füze fırlattığı belirtildi.

Füzelerden birinin yerel saatle 07.20 sıralarında Doğu Denizi'nin ortalarına, diğerinin ise Japonya'nın doğusundaki kıyı illerinden Shimane yakınlarına düştüğü açıklandı.

Füzelerin türünü tespit edemeyen Güney Kore ordusu yetkilileri, olası yeni bir füze denemesine karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Söz konusu füze denemelerinde herhangi bir askeri mühimmata zarar gelmediği kaydedildi.

Kuzey Kore hükümeti, dün Washington ve Pyongyang yönetimlerinin nükleer konusu üzerine 4 Ekim'de ön görüşme ve 5 Ekim'de çalışma düzeyinde müzakereler yapılması üzerine mutabık kaldığını açıklamıştı.

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Kuzey Kore'den füze denemesi
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