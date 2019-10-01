Mars’a hazır değiliz

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NASA'nın baş araştırmacılarından biri, uzay ajansının Mars'ta yaşam bulmaya yakın olduğunu ancak dünyanın bu keşfin "çığır açan" etkilerine hazır olmadığını söyledi. Dr. Jim Green, Mart 2021'de Mars'a varacak NASA'ya ve Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait iki yer aracının aylar içinde canlılığa dair kanıt bulabileceğine dair uyarıda bulundu. "Rosalind" ismi verilen ExoMars Rover aracı, Mars yüzeyini 2 metre delerek örnek toplayacak. Ardından bu numuneleri ezerek parçalayacak ve aracın taşıdığı küçük laboratuvarda organik bileşikleri arayacak. Dr. Green bu olası yaşam keşfini, 16. yüzyılda astronom Nikolas Kopernik'in Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü kanıtlamasına benzetti. Dr. Green şunları ifade etti: "Sonrasındaysa bütünüyle yeni bir dizi bilimsel soru ortaya çıkacak. Bu yaşam bizimkine benziyor mu? Yaşam bir gezegenden diğer gezegene taşınmış olabilir mi?"