Olay belgesel bu akşam yayınlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Amerikan PBS kanalındaki FRONTLINE programı için hazırlanan ve Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Prens Selman'ın itiraflarını da içeren belgeselin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Belgeselin fragmanında Prens'in "Sorumluluk bana ait" sözleri dikkat çekmişti.Cinayetin ses kayıtlarını dinleyen Lordlar Kamarası üyesi BBC'de konuştu:İngiliz BBC'nin Panaroma programı, Kaşıkçı'yla ilgili özel dosya yayınladı. Cinayetin ses kayıtlarını dinleyen Barones Helena Kennedy programda "Güldüklerini duyabiliyorsunuz. Bu kan donduran bir iş. Orada, bu adamın geleceğini, öldürüleceğini ve parçalara ayrılacağını bilerek bekliyorlar. Bunun en tepeden ciddiyetle ve hayli örgütlü bir şekilde planlanan bir görev olduğuna dair hiç şüphem yok." dedi. BM Özel Raportörü Agnes Callamard ise "Operasyon devlet yetkilileri tarafından icra edildi, resmi yetkili olarak hareket ediyorlardı" diye konuştu. Öte yandan İngiliz basını Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in yakın koruması olan Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın saldırı sonucu ölümüyle Kaşıkcı cinayeti arasında bağlantı olabileceğini yazdı.