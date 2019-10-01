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Şaka değil gerçek: 'da polis papağanı gözaltına aldı!

Akıllara durgunluk veren olay 'nın Lahey şehrinde yaşandı. Hollanda’da polis hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı kişinin papağanını da gözaltına aldı. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer aldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 10:11
Şaka değil gerçek: Hollanda'da polis papağanı gözaltına aldı!

Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişi hırsızlık yaptığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Polis, zanlıyı gözaltına alırken, zanlının omzunun üstünde bulunan papağanı da aldı. Polis zanlıyı nezarete atarken 'tanık' olarak değerlendirdiği papağanı da götürdü. Utrecht'te yapıldığı düşünülen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan ilginç gözaltı işleminde papağanında nezarete götürülmesinden sonra polis papağana yiyecek vererek cam ile çevrili gözaltı bölmesinde tuttu.

Lahey Polis Merkezi papağanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından Papağan'ın gözaltı işlemi sırasında tanık sıfatıyla alındığı' bilgisine yer verildi. Mizah amaçlı yapılan paylaşıma tüm dünya kamuoyundan ilgi de yoğun oldu.

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Şaka değil gerçek: Hollanda'da polis papağanı gözaltına aldı!
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