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Dakika Haberi: Böyle olay ne görüldü ne de duyuldu! Kendisini dolandırmak isteyen kişiyi dolandırdı...

İrlanda'da yaşanan ve dünya ajansları tarafından da dakika olarak duyurulan haber, şu sıralarda ülkenin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ross Walsh, internet üzerinden kendisini dolandırmak isteyen bir kişiyi dolandırdı. Ay başında kendisini önemli bir bankacı olarak tanıtan bir kişiden mail aldığını açıklayan Walsh, dolandırıcıya karşı izlediği yöntem ile pes artık dedirtti. Karşısındaki kişi ile bir süre mail alışverişinde bulunan üniversite öğrencisi, son hamlesi ile dolandırıcıyı adeta perişan etti. Dolandırıcıdan hesabına para gelin 22 yaşındaki Walsh, bakın o parayı nasıl kullandı! İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.10.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 08:14
Son Dakika Haberi: Böyle olay ne görüldü ne de duyuldu! Kendisini dolandırmak isteyen kişiyi dolandırdı...

İrlanda, şu sıralarda 22 yaşındaki İrlandalı üniversite öğrencisi Ross Walsh'ın yaptıklarını konuşuyor. Zira, genç öğrenci ülke genelinde şu sıralarda oldukça popüler. Bunun sebebi ise, kendisini dolandırmak isteyen bir kişiyi dolandırmış olmasından dolayı geliyor. Edinilen dakika bilgisine göre, Walsh, ay başında kendisini önemli bir bankacı olarak tanıtan "Solomon Gundi"den bir e-posta aldı. Gundi, hisse senedi alım satımı yapan şirketine yatırım yapması için Walsh'tan 1000 sterlin istedi.

KENDİSİNİ DOLANDIRMAK İSTEYEN ADAMI DOLANDIRDI

Bir süre karşılıklı mail alışverişinde bulunan Walsh, durumu anladı ve nasıl bir yöntem izleyeceğini belirledi. Dolandırıcı karşısında akıllara durgunluk veren bir yaklaşım takınan genç adam, dolandırıcının kendi hesabına para göndermesini sağladı. Elde ettiği parayı da bakın nasıl kullandı...

İşte, son dakika haberinin tüm detayları;

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Son Dakika Haberi: Böyle olay ne görüldü ne de duyuldu! Kendisini dolandırmak isteyen kişiyi dolandırdı...
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