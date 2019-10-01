Son Dakika Haberi: Böyle olay ne görüldü ne de duyuldu! Kendisini dolandırmak isteyen kişiyi dolandırdı...

İrlanda, şu sıralarda 22 yaşındaki İrlandalı üniversite öğrencisi Ross Walsh'ın yaptıklarını konuşuyor. Zira, genç öğrenci ülke genelinde şu sıralarda oldukça popüler. Bunun sebebi ise, kendisini dolandırmak isteyen bir kişiyi dolandırmış olmasından dolayı geliyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Walsh, ay başında kendisini önemli bir bankacı olarak tanıtan "Solomon Gundi"den bir e-posta aldı. Gundi, hisse senedi alım satımı yapan şirketine yatırım yapması için Walsh'tan 1000 sterlin istedi.

KENDİSİNİ DOLANDIRMAK İSTEYEN ADAMI DOLANDIRDI

Bir süre karşılıklı mail alışverişinde bulunan Walsh, durumu anladı ve nasıl bir yöntem izleyeceğini belirledi. Dolandırıcı karşısında akıllara durgunluk veren bir yaklaşım takınan genç adam, dolandırıcının kendi hesabına para göndermesini sağladı. Elde ettiği parayı da bakın nasıl kullandı...

İşte, son dakika haberinin tüm detayları;