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Son dakika haberi: Havada panik anları! aniden gökdelenlerin arasına daldı ve...

Avustralya'da düzenlenen hava şovu etkinliğinde panik anları yaşandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, ülkenin Brisbane kentinde her yıl düzenlenen 'Brisbane Air Show' etkinliğinde askeri kargo uçağının hareketleri izleyicilerin yüreklerini ağzına getirdi. Gökdelenlerin arasından aniden alçak uçuş yapan kargo uçağı, gösteriyi izleyenlere büyük panik yaşattı. O anlar, amatör kameralarca defalarca kaydedildi. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.10.2019 08:29 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 08:29
Son dakika haberi: Havada panik anları! Uçak aniden gökdelenlerin arasına daldı ve...

Avustralya, Brisbane kentinde yaşanan 'Air Show' etkinliğini konuşuyor. Ülkede her yıl düzenlenen hava şovu etkinliğinde bu sefer panik anları yaşandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, C-17A Globemaster tipi askeri kargo uçağı gökdelenlerin arasından aniden alçak uçuş yaptı. Yaşanan bu durum üzerine etkinliğe katılanlar büyük şaşkınlık yaşarken kimileri ise büyük bir panikle karşı karşıya kaldı.

AMATÖR KAMERALARCA KAYDEDİLDİ

Etkinliğe katılanlar, o anları amatör kameraları ile kaydederken yerel medyadan da konuyla ilgili açıklamalara yer verildi. İşte, son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Havada panik anları! Uçak aniden gökdelenlerin arasına daldı ve...
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