Son dakika haberi: Havada panik anları! Uçak aniden gökdelenlerin arasına daldı ve...

Avustralya, Brisbane kentinde yaşanan 'Air Show' etkinliğini konuşuyor. Ülkede her yıl düzenlenen hava şovu etkinliğinde bu sefer panik anları yaşandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, C-17A Globemaster tipi askeri kargo uçağı gökdelenlerin arasından aniden alçak uçuş yaptı. Yaşanan bu durum üzerine etkinliğe katılanlar büyük şaşkınlık yaşarken kimileri ise büyük bir panikle karşı karşıya kaldı.

AMATÖR KAMERALARCA KAYDEDİLDİ

Etkinliğe katılanlar, o anları amatör kameraları ile kaydederken yerel medyadan da konuyla ilgili açıklamalara yer verildi. İşte, son dakika haberinin detayları...