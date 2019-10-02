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Amazon'un kurucusu Bezos Kaşıkçı anmasında

yazarı Suudi gazeteci 'nın, vefatının 1. yılında katledildiği 'ın önünde düzenlenen etkinliğe, Amazon ve Washington Post'un sahibi da katıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 15:43
Amazon'un kurucusu Bezos Kaşıkçı anmasında

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinliğe, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı birinci yıl anma etkinliği devam ediyor.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma etkinliğinde katılımcıların konuşmaları sürüyor.

Bu arada anma etkinliğine Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO), Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bezos'u davet ettiklerini belirterek, "Kendisi güzel bir sürpriz yaparak programa katıldı." dedi.

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Amazon'un kurucusu Bezos Kaşıkçı anmasında
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