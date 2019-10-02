Çin’den gövde gösterisi gibi kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla başkent Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde ülkenin nükleer ve hipersonik füzeleri sergilendi. Eski devlet başkanlarının da hazır bulunduğu törende aralarında Çin'in kendi geliştirdiği beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20 başta olmak üzere nakliye uçakları, radar uçakları, saldırı ve askeri nakliye helikopterleri gibi 160 hava aracı uçuş gerçekleştirdi. Kıtalararası menzile sahip nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze olan DF-41 büyük ilgi gördü. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Çin karşıtları ile polis arasında çatışmalar yaşandı.