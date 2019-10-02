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Katliam gibi kaza: 21 ölü, 50 yaralı

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Katliam gibi kaza: 21 ölü, 50 yaralı
Hındıstan'ın Gucarat eyaletinde bir otobüsün aşırı yağışlara bağlı olarak devrilmesi sonucu 21 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. Banaskantha bölgesine bağlı Ambaji kasabası yakınlarındaki Trishulia dağ geçidinde, önceki akşam bir tapınak ziyaretinden dönen yaklaşık 70 kişiyi taşıyan otobüs, şoförün aracın kontrolünü kaybetmesi nedeniyle devrildi. Banaskantha yetkilileri, "Şoför frene basınca otobüs ıslak yolda kaymış. Vinç kullanarak 53 kişiyi otobüsten sağ çıkardık. 35'inin durumu ağır" dedi.
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Katliam gibi kaza: 21 ölü, 50 yaralı
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