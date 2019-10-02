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'ta sosyal medyaya erişim durduruldu

yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya erişimi durdurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 20:57
Irak'ta sosyal medyaya erişim durduruldu

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya erişim engeli geldi.

Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.

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Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

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Irak'ta sosyal medyaya erişim durduruldu
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