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Öldüğü 8 yıl sonra anlaşıldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019
Almanya'nın Senden kentinde yaşayan emekli bir adamın evinde 8 yıl önce öldüğü ancak kimsenin fark etmediği ortaya çıktı. Bild gazetesinin haberine göre, yalnız yaşayan Heinz H. adlı emekli Alman, 2011'de evinde hayatını kaybetti ancak bu kişinin öldüğünü 8 yıl boyunca kimse fark etmedi. 10 gün önce yangın nedeniyle bina tahliye edilmek istenince eve giren ekipler emekli adam ve köpeğinin iskeleti ile karşılaştı. Yaşlı adamın otomotik ödeme talimatı verdiği için faturalarını düzenli yatırdığı bu nedenle öldüğünün fark edilmediği belirtildi.
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Öldüğü 8 yıl sonra anlaşıldı
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