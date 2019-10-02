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Ölen göçmenlerin sayısı bini geçti

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Ölen göçmenlerin sayısı bini geçti
Bırleşmış Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Charlie Yaxley, Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının bini geçtiğini duyurdu. Sözcü Yaxley, yaptığı yazılı açıklamada, "Son 6 senedir her yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan binden fazla kişi öldü. Bazı şeyler değişmek zorunda. Daha fazlasını yapmalıyız. Öncelik hayat kurtarmak olmalı." ifadesini kullandı. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, 2014'ten bu yana Akdeniz'den Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan 15 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
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