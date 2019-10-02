Son Dakika Haberi: Elleri ve gözlerini bağladı, sonrasında... Her detayı kan donduruyor!

Brezilya'nın Bariri kentinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin başına gelenler, ülkenin en çok konuştuğu son dakika haberleri arasında yer alıyor. Mariana Bazza isimli üniversite öğrencisi, spor salonundan evine doğru gitmek için ayrıldı. Genç kızdan bir gün boyunca haber alamayan ailesi, durumu yerel polis yetkililerine bildirdi. Çevrede yapılan araştırmanın ardından ise tüyler ürperten gerçek 24 saat günyüzüne çıktı.

ELLERİ VE GÖZLERİNİ BAĞLADI, SONRASINDA... HER DETAYI KAN DONDURUYOR!

Mariana Bazza'nın cansız bedeni 60 km uzakta korkunç bir hâlde bulundu. Ailesi, bu gelişme karşısında adeta yıkılırken genç kızın cansız bedenindeki ayrıntılar ise oldukça şaşırttı.

İşte, son dakika haberinin detayları;