Tekneleri batınca kokain dolu bavullarla sürüklendiler

Kolombiya'nın Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Tumaco liman kenti açıklarında, sahile yaklaşık 30 deniz mili uzaklıkta içi kokain dolu bavullarla birlikte sürüklenen uyuşturucu kaçakçıları, orduya ait bir uçakla tespit edildi.

BAVULLARLA SÜRÜKLENİRKEN YAKALANDILAR

Ardından bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, bavullarla okyanusta sürüklenen kaçakçılara ulaştı.

BİN 265 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

3 uyuşturucu kaçakçısı kurtarıldıktan sonra gözaltına alınırken, ele geçirilen kokainin 1.265 kilo olduğu açıklandı. Kaçakçıların teknelerinin neden battığını hakkında ise bilgi paylaşılmadı.