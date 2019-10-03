Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'de güvenli bölge çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Samimiyetle barışçıl bir çözüm için temaslarımızı hala sürdürüyoruz. Bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı ile bir telefon görüşmemiz olacak." dedi.