Cemal Kaşıkçı unutulmayacak

JEFF

BEZOS'TAN

SUUDİ

ARABİSTAN'IN

BUGÜN NELER OLDU

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda sırlarla dolu cinayete kurban giden Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yıldönümünde anıldı. Kaşıkçı'nın anısına, konsolosluk binasının karşısındaki parka bir anıt dikildi. Ülkesi Suudi Arabistan'daki yönetime muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Kaşıkçı, geçen yıl 2 Ekim'de, saat tam 13.14'te girdiği Levent'teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Başkonsolosluğa girerken telefonunu nişanlısı Hatice Cengiz'e veren ve başına bir şey gelmesi durumunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'ı aramasını isteyen Kaşıkçı'yı, Suudi Arabistan'dan gelen bir infaz ekibinin katlettiği ortaya çıktı. Kaşıkçı için dostları bir anma etkinliği düzenlendi. Başkonsolosluğun hemen karşısındaki parka Kaşıkçı'nın adı soyadı, doğum ve ölüm tarihinin yazıldığı bir anıt dikildi. Anma törenine, Washington Post ile Amazon'un sahibi dünyanın önde gelen zenginlerinden Jeff Bezos, Washington Post CEO'su Fred Ryan, hazırladığı raporla Kaşıkçı cinayetinin detaylarını ortaya çıkartan BM Özel Ropörtörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkül Karman, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Uluslararası Af Örgütü Temsilcisi Andrew Gardner, Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği'nden Erol Önderoğlu, Şimdi Arap Dünyasında Demokrasi Platformu Kurucusu Nihad Awad ile insan hakları aktivistleri İyad El-Baghdadi, Mısırlı siyasetçi Ayman Nour, eski El Cezire Direktörü Wadah Khanfar ile Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz katıldı.Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, yakında taşınacak olan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasının müze yapılmasını önerdi. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ise "Çağımızın Kerbelası'nı yaşattı ama ölümüyle bizi uyandırdı. Onu, düşüncelerinden korktukları için öldürdüler. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olayı duyduktan sonra adalet ve hukukun yerine getirilmesi için bu konuyu hassasiyetle ele aldı. Cinayetten oluşan hukukun yerine getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.AMAZON'UN kurucusu ve aynı zamanda Washington Post gazetesinin sahibi olan Jeff Bezos da anma etkinliğine katıldı. Bezos, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'e hitaben yaptığı konuşmada, Cengiz'in güçlü bir kadın olduğunu anlatarak, "Bu hayal bile edilemez bir olayda sen burada konsolosluğun önünde sabırla ve sevgiyle Cemal'i saatlerce bekledin. Ama o hiçbir zaman dışarı çıkmadı. Bilmelisin ki biz buradayız ve seninleyiz, sen bizim kalbimizdesin" dedi.İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır" dedi. ANKARABİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "Sadece Suudi Arabistan'ın sorumluluğunu alması için değil, dünyadaki tüm otoritelerin, gazetecilerin haklarını korumaları, suç işleyenlerin karşılığını alması için buradayız" dedi.TÖRENE katılan Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkül Karman, Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suudi Arabistan'ın her gün ülkesi Yemen'de insanları aynı barbarlıkla öldürdüğünü ve bunu da inkar ettiğini söyledi.CEMAL Kaşıkçı için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun karşısındaki parka dikilen anıt 7 bin dolara mal oldu. Anıt 1 ton 250 kilogramlık yekpare Afyon mermerinden yapıldı. Anıtın üzerine Cemal Kaşıkçı'nın adı ve soyadı ile doğum ve ölüm tarihleri yazıldı.GAZETECİ Kaşıkçı cinayetinin birinci yılı nedeniyle dünyanın dört bir yanından mesajlar yayımlandı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner, Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilgili 'sorumluluk bende' açıklamasını, 'Bu yeni bir haber değil. Onun sorumlu olduğunu zaten biliyorduk. Kim emir verdi? Nasıl planlandı? Cenazesi nerede? gibi hiçbir cevap yokken bu itiraf anlamlı bir itiraf değil' dedi. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Kaşıkçı'ya yönelik devam eden mahkemeyi 'kaba mizah' olarak nitelendirirken, davaya ilişkin bilgilerin kamuoyundan saklanmasına tepki gösterdi. Avrupa Birliği, cinayetin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen birçok sorunun cevaplanmadığına işaret ederek şeffaf bir soruşturma ve sorumluların cezalandırılması yönündeki çağrılarını yineledi. ABD'li Kongre üyeleri de Başkan Donald Trump'ı adaletin yerini bulması için gerekli adımları atmamakla eleştirdi.