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Gösterilerin sürdüğü ’ta kesildi

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Gösterilerin sürdüğü Irak’ta internet kesildi
Irak'ta başlayan hükümet karşıtı protestolar, başkent Bağdat başta olmak üzere, Basra, Kerkük ve Zikar'da da devam ediyor. Zikar'da dün 1'i polis 5 kişi öldü. İki gündür süren gösterilerde ölü sayısı 8'e yükseldi. Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sürerken Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi. Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi durdurdu. Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere gitmemeleri uyarısında bulundu.
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Gösterilerin sürdüğü Irak’ta internet kesildi
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