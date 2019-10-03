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Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, Devim Muhafızları Ordusu sitesinde yer alan açıklamasında, ile İran arasındaki Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının Bağdat ve diğer şehirlerdeki olaylar nedeniyle dün geceden itibaren kapatıldığını bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 12:24

İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, Devim Muhafızları Ordusu sitesinde yer alan açıklamasında, Irak ile İran arasındaki Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının Bağdat ve diğer şehirlerdeki olaylar nedeniyle dün geceden itibaren kapatıldığını bildirdi.

Rızai, Irak'taki olayların durması ve güvenliğin sağlanmasının ardından kapatılan sınır kapılarının tekrar açılacağını kaydetti.

IRAK'TAKİ GÖSTERİLERDE 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Irak'ta iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi yaşamını yitirdi.

"Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 112 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken, başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesilmişti.

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirmişti.

Güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı aktarılmıştı.

Komşu karıştı! Tüm birimler harekete geçti

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İran, Irak'a olan 2 sınır kapısını kapattı
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