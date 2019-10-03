Kylie Jenner ve Travis Scott ayrıldı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'li reality şov yıldızı Kylie Jenner ve rapçi sevgilisi Travis Scott ayrıldı. Amerikan magazin basınında yer alan haberlerde 22 yaşındaki Jenner ile 28 yaşındaki Scott'ın ilişkilerine mola verdiği iddia edildi. Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını olan Jenner ve Scott'ın bir süredir görüşmediği ve ayrı yaşadığı öne sürüldü. Kylie Jenner'ın yakın arkadaşı Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın düğününe yalnız başına katılması da bu iddiaları güçlendirdi. İki yıldır birlikte olan çiftin Stormi adında bir kızları var.