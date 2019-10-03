O da Harry Potter ama büyücü değil!

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İngiltere'de Harry Potter adlı Manchester Üniversitesi'nde nöroloji eğitimi gören 25 yaşındaki öğrenci ismi nedeniyle ilgi çekiyor. İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yedi kitap hâlinde yazılan fantastik roman serisi ve bu kitaplardan uyarlanan Harry Potter film serisi, üniversiteli Harry'nin de hayatını değiştirdi. Hayali Harry Potter büyücülük okuluna giderken gerçek Harry Potter adlı Manchester Üniversitesi'nde nöroloji eğitimi görüyor. Potter, "Aslında fena bir şey değil... Sohbeti açarken küçük bir espri malzemesi oluyor" diyor.