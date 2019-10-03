Prens Harry’den magazin isyanı

Sussex Düşesi Meghan Markle, babasına yazdığı mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesine dava açtı. Prens Harry de "bulvar gazetelerine" yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Markle'ın avukatlığını üstlenen hukuk bürosu Schillings'ten yapılan yazılı açıklamada, Markle'ın babasına yazdığı mektubun yayımlanması, düşese ve kocası Prens Harry'ye karşı yürütülen "yanlış ve aşağılayıcı haberlerden oluşan bir kampanyanın parçası" olarak nitelendirildi. Yazılı bir açıklamayla 'bulvar gazetelerine' isyan eden Prens Harry de "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var" değerlendirmesinde bulundu. Karısı Meghan Markle'ın durumunu, annesi Lady Diana'nın yaşadıklarına benzeten Harry, "Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum" ifadesini kullandı.

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