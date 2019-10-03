Sadece pakete değil her sigaraya uyarı

Avustralya'da yapılan bir araştırma, sigara paketi yerine sigaranın üzerine yazılan sağlık uyarılarının daha etkili olduğunu gösterdi. Queensland eyaletindeki James Cook Üniversitesi'nde yapılan ve 2 binden fazla sigara ve içmeyen deneğin katıldığı araştırmayı Aaron Drovandi yürüttü. Drovandi, "Eğer iğrenç bir görüntüye bakarsanız sizi etkileyecektir ancak bu görüntüye sürekli bakarsanız üzerinizdeki etkisi azalacaktır. Sigara paketlerinde de durum bu oldu" dedi. Drovandi, bunun yerine her bir sigaranın üzerine etkili mesajlar yazmanın insanlar üzerinde daha etkili olduğunu söyledi. Deneyde, "Hayatından bu kadar dakika daha gitti" gibi cümleler yazmanın daha caydırıcı olduğu anlaşıldı.

Sigara içen arkadaşına sigaranın zararını bakın nasıl anlattı!