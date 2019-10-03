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çiftçiyi çileden çıkardı

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Sera gazı çiftçiyi çileden çıkardı
Hollanda'da hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçiler, sera gazı emisyonunu artırmakla suçlanınca sıra dışı bir eylem yaptı. Hayvan sayılarının düşürülmesi gündeme gelen çiftçiler traktörleriyle otoban ve yollarda trafiği felç etti. Yol ve şoförler derneği ANMB, salı sabahı ülke tarihinin en yoğun trafiğinin yaşandığını bildirdi. Lahey'e ulaşan çiftçiler, besledikleri hayvanların sayısının daha da azaltılması gibi bir hükümet politikasına karşı çıkacaklarını belirtti. Protestoculara seslenen Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten ise kendisi görevde olduğu sürece böyle bir uygulamaya gitmeyeceklerini söyledi. AA
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Sera gazı çiftçiyi çileden çıkardı
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