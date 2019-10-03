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Son dakika: göstericilerle görüşmek istiyor

Adil Abdulmehdi, başkent ile ülkenin güney kentlerinde ", yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu edenlerin temsilcileriyle, meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşmek istediğini duyurdu. Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Heyman Baclan ise, "Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 28 kişi hayatını kaybetti, bin 177 kişi yaralandı." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 21:26 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 21:34
Son dakika: Irak Başbakanı göstericilerle görüşmek istiyor

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin gerginliğin yatışması ve halkın beklentilerini karşılamak amacıyla göstericilerin temsilcileri ile meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşme arzusunda olduğu belirtildi.

Abdulmehdi'nin hayatın normale dönmesini istediği aktarılan açıklamada, göstericilerin irtibata geçebileceği üç telefon numarası paylaşıldı.

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BAŞBAKAN HAREKETE GEÇTİ

Bağdat ile bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

GÖSTERİLERDE EN AZ 28 KİŞİ ÖLDÜ

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde şu ana kadar biri polis 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Heyman Baclan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 28 kişi hayatını kaybetti, bin 177 kişi yaralandı." dedi.

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA 1 POLİS DE VAR

Baclan ayrıca hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğunu aktardı.

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak İnsan Hakları Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak duyurmuştu.

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Son dakika: Irak Başbakanı göstericilerle görüşmek istiyor
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