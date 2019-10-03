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Türk düşmanı sevici 'da adalet bakanı oldu

seviciliği ile bilinen ve vatandaşlığından utandığını söyleyerek çıkan , PKK'nın Avrupadaki kalesi olarak bilinen 'da Adalet Bakanı oldu.

Giriş Tarihi: 3.10.2019 18:42 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 18:43
Türk düşmanı PKK sevici Zuhal Demir Belçika'da adalet bakanı oldu

Terör sevicisi Zuhal Demir, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki kalesi olan Belçika'da Adalet Bakanı oldu.

TÜRK DENMESİNDEN UTANIYORMUŞ!
Kürt kökenli Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından utandığını söyleyerek vatandaşlıktan çıkmıştı.

"TÜRK KİMLİĞİ İSTEMİYORUM"
Demir, "Ben Türk kimliği istemiyorum, Türk kimliğinin iptali için verdiğim dilekçe kabul oldu. Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim ve Türk vatandaşlığımın iptali için gerekli prosedürü uyguladım." demişti.

"TÜRKÇE DERSLERİ YASAKLANSIN"
Kürt kimliğiyle öne çıkan Zuhal Demir, ülkede Türkçe derslerinin yasaklanması için öneri vermişti.

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Türk düşmanı PKK sevici Zuhal Demir Belçika'da adalet bakanı oldu
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