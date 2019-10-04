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Ava giderken av olacaklardı

’da, arkalarındaki ayıdan habersiz balık tutan iki adam, muhtemel saldırıdan kurtuldu. Görüntü, sosyal medyada ilgi çekti

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019
Ava giderken av olacaklardı

ABD'nin Alaska eyaletindeki Katmia Ulusal Parkı'nda balık tutan iki adam, az daha arkalarında avladıkları balıklara göz koyan ayının muhtemel saldırısından kurtuldu. Parkta çekilen bu fotoğraf karesinde, ayının arkalarında ayı olduğundan habersiz iki adamın balık tuttuğu görülürken, fotoğrafı çeken Robert Hawthorne'un iki adamı uyardığı belirtildi. Hawthorne, "Ayı balık tutan adamlarla ilgilenmiyordu. Onun gözü balıktaydı. İki adamın ise ayının o kadar yaklaştığından hiç haberi yoktu" diye konuştu.

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Ava giderken av olacaklardı
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