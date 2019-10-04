Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > BM'den Irak'ta itidal ve diyalog çağrısı

'den 'ta itidal ve diyalog çağrısı

Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'ta 100 kişinin ölümüne neden olan hükümet karşıtı gösterilerde tüm taraflara şiddetten kaçınma, itidal ve diyalog çağrısı yaptı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 07:48
BM'den Irak'ta itidal ve diyalog çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak'ta 100 kişinin ölümüne neden olan hükümet karşıtı gösterilerde tüm taraflara şiddetten kaçınma, itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Guterres, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Irak'ta gerginliğin azaltılması için hükümete ve göstericilere şiddetten kaçınma, itidal ve diyalog çağrısı yapan Guterres, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik gerekçeleriyle adının açıklanmasını istemeyen Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 100'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını kaydetti.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BM'den Irak'ta itidal ve diyalog çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN