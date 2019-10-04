İçine girilmeyen dükkân açtı

Sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dükkân açtı. Dükkânda, polis kaskından yapılmış bir disko topu ve şarkıcı Stormzy için tasarladığı, üzerinde Birleşik Krallık bayrağı olan bir çelik yelek de bulunuyor. Croydon bölgesinde açılan dükkanı Instagram hesabından duyuran Banksy, "Bugün bir dükkan açtım. Ama dükkânın kapıları açılmayacak" ifadelerini kullandı. Dükkânın içindeki nesnelere iki hafta boyunca camın ardından bakmak mümkün olacak. Dükkândaki ürünler ise internet üzerinden satılacak. Banksy bu dükkanı ve internet sitesini "bir kartpostal şirketinin adını kullanarak ürün satmasını engellemek için açmak zorunda kaldığını" söyledi. Sanatçı, Gross Domestic Product (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) adını verdiği dükkânı açarak ticari markasını söz konusu kartpostal şirketinden koruyabileceği yönünde yasal tavsiye üzerine bu kararı aldı. "Sanırım mahkemeye giderek ifade vermeyeceğimi düşündükleri için böyle bir şey deniyorlar" diyen Banksy'nin satışa çıkardığı ürünler arasında göçmenlerin kullandığı ve Akdeniz sahillerine vuran can yeleklerinden yapılan paspaslar da var. Bu paspaslar Yunanistan'daki göçmen kamplarında tutulan kadınlar tarafından elle dikilmiş. Banksy, satışlardan gelecek paranın Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için bir gemi alımına harcanacağını söyledi.

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