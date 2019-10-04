Sokağa çıkma yasağına rağmen ırak durulmadı

Irak'ta farklı siyasi blokların ortak adayı olarak seçilen Başbakan Adil Abdülmehdi'nin göreve başladığı Ekim 2018'den itibaren yaklaşık dokuz ay gibi uzun bir sürede zorlukla kurulabilen hükümet, ülke genelinde gerçekleşen büyük çaplı protestolar karşısında en ciddi sınavından geçiyor. Sosyal medyada lidersiz bir şekilde organize oldukları belirtilen ve merkezi başkent Bağdat'ın Tahrir Meydanı olan protestolar ülkenin birçok yerine yayıldı. Güvenlik güçlerinin sertçe bastırmaya çalıştığı gösterilerde 3 günde biri polis 28 kişi hayatını kaybetti, bin 177 kişi yaralandı, 216 kişi de gözaltına alındı.

Irak'ta sokaklar yangın yeri 12 ölü!

YEŞİL BÖLGEDE GENİŞ ÖNLEMLER

Hükümet dün Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı aldı. Bağdat'ta sükunet kısmen sağlansa da gösteriler güneye yayıldı. Orduya ait zırhlı araçların, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge girişinde konuşlandırıldığı, göstericilerin baskın teşebbüslerine cevap vermek için teyakkuza geçirildiği kaydedildi. birçok bölgede internete erişim engellendi.



VAATLER YERİNE GETİRİLMEDİ İSYANI

İşsizlik, yolsuzluk, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve yerine getirilmeyen vaatler nedeniyle düzenlenen protestolar karşısında bir yandan halka yeni iş imkanları sözü veren Başbakan Adil Abdülmehdi, diğer yandan güvenlik konseyini topladı.



DERA'DA SUİKASTLAR ARTTI

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) tarafından, Esad rejiminin kontrolünde olan Dera ilinde eylülde 38 suikast girişimi gerçekleştirildiğini ve saldırılarda 21 kişinin öldüğü duyuruldu. 14 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, suikast girişimlerinin bir kısmının da eski muhaliflere yönelik olduğu bilgisi paylaşıldı.