Son Dakika Haberi: İş görüşmesine gitti, hayatının kâbusu yaşadı! Sosyal medyadan ifşa fotoğrafına tepki yağdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşanan ve ülke gündeminde tepkilere neden olay, bir süredir en çok ilgi gören son dakika haberleri arasında bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Emily Clow, uzun bir süredir iş arayışı içerisindeydi. Gördüğü ilan sonrası bir şirketteki 'pazarlama koordinatörü' pozisyonuna başvuran genç kadın, şirket yetkilileri yaptığı görüşme sonrasında hiç beklemediği bir durum ile karşı karşıya kaldı. İlk görüşmenin akabinde Clow'u arayan şirket görevlileri, mülakatın olumlu geçtiğini ve diğer adım için şirketin resmi Instagram hesabını takip etmesi gerektiğini söyledi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İFŞA FOTOĞRAFINA TEPKİ YAĞDI

Genç kadın, bu durum üzerine Instagram hesabını takip ederken hayatını şokunu yaşadı. Karşılaştığı manzara karşısında ne yapacağını şaşıran Clow, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Amerikan kamuoyunda geniş tepki çeken olay sonrasında şirkete tepki yağdı.

İşte, son dakika haberinin detayları;