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Haberi: İş görüşmesine gitti, hayatının kâbusu yaşadı! Sosyal medyadan ifşa fotoğrafına tepki yağdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde yaşanan ve ajanslar tarafından olarak duyurulan haber, ülke gündeminin en çok konuşulanları arasında bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, Emily Clow isimli 24 yaşındaki genç kadın, bir süredir iş arıyordu. Bir pazarlama şirketindeki 'pazarlama koordinatörü' pozisyonuna başvuran Clow, şirket yetkilileri ile iş görüştükten sonra adeta kâbusu yaşadı. Genç kadın, ilk görüşmenin ardından şirket görevlileri tarafından telefon yoluyla aranırken, şirketin Instagram hesabını takibe alması tavsiye edildi. Talimata uyan ve Instagram hesabını takip eden Emily Clow ise gördüğü manzara karşısında ise hayatının şokunu yaşadı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 4.10.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 16:58
Son Dakika Haberi: İş görüşmesine gitti, hayatının kâbusu yaşadı! Sosyal medyadan ifşa fotoğrafına tepki yağdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşanan ve ülke gündeminde tepkilere neden olay, bir süredir en çok ilgi gören haberleri arasında bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Emily Clow, uzun bir süredir iş arayışı içerisindeydi. Gördüğü ilan sonrası bir şirketteki 'pazarlama koordinatörü' pozisyonuna başvuran genç kadın, şirket yetkilileri yaptığı görüşme sonrasında hiç beklemediği bir durum ile karşı karşıya kaldı. İlk görüşmenin akabinde Clow'u arayan şirket görevlileri, mülakatın olumlu geçtiğini ve diğer adım için şirketin resmi Instagram hesabını takip etmesi gerektiğini söyledi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İFŞA FOTOĞRAFINA TEPKİ YAĞDI

Genç kadın, bu durum üzerine Instagram hesabını takip ederken hayatını şokunu yaşadı. Karşılaştığı manzara karşısında ne yapacağını şaşıran Clow, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Amerikan kamuoyunda geniş tepki çeken olay sonrasında şirkete tepki yağdı.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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Son Dakika Haberi: İş görüşmesine gitti, hayatının kâbusu yaşadı! Sosyal medyadan ifşa fotoğrafına tepki yağdı
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