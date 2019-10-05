Dünyanın en güzel adasında 6 kişi yaşıyor

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Yalnızca 6 kişinin yaşadığı ve hiçbir arabanın bulunmadığı İzlanda'daki Flatey dünyanın en güzel adası seçildi. Ülkenin kuzeybatı açıklarında yer alan ve uzunluğu yalnızca 2 km civarında olan ada Big 7 Travel's listesinde 2020'nin en iyi 50 adası arasında zirveye oturdu. Puanlamalar okuyucu oyları, medyada daha önce çıkan haberler ve çalışanların kendi seyahat tecrübelerinin toplamına göre belirlendi.Flatey kış aylarında sessiz olsa da, yaz aylarındaki ziyaretçi sayısı 9 bine çıkıyor. Buraya gelenler adada yaşayan martı popülasyonunun yanı sıra kuluçkaya yatan 35'ten fazla kuş türünü de gözlemlemek üzere buradaki yazlıklara akın ediyor. Bunlar arasında karabatak, istiridye avcısı, kuzey sumrusu ve bazı deniz martıları bulunuyor. Yaban hayati sevenler ayrıca 150'den fazla bitki türünü de gözlemleyebilir ve kıyıdan katil balinaları bile görebilir.Breidafjordur Körfezi'nde 40 takımada ve adacığın bir parçası olan Flatey üzerinde yaşanan tek ada. Sadece Stykkisholmur kasabasından kalkan feribot seferleriyle ulaşılabilen adada yazın üç ay haziran-ağustos) açık olan Hotel Flatey isimli tek otel bulunuyor. Çevrimci şehir rehberleri üreten Big 7 Travel'da adanın en iyi seçenek olduğu ise şöyle ifade ediliyor: Büyüleyici bir şekilde daha çok bir film setinde olduğunuzu hissettiriyor. Bu adadaki huzur eşsiz, zaman durmuş durumda."1. Flatey, İzlanda2. Palawan, Filipinler3. Espiritu Santo, Vanuatu4. Sommaroy, Norveç5. Korcula, Hırvastistan6. Aran Adaları, İrlanda7. Pemba Adası, Zanzibar8. Barbados9. Lummi Adası, Washington, ABD10. Bora Bora, Fransız Polinezyası11. Rawa Adası, Malezya12. Azores, Portekiz13. Koh Tao, Tayland14. Capri, İtalya15. Fraser Adası, Avustralya16. Bali, Endonezya17. İbiza, İspanya18. Cape Breton Adası, Nova Scotia, Kanada19. Korsika, Fransa20. Santorini, Yunanistan