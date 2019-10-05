Irak’ta şiddet dalgası yayılıyor 60 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi. Eylemciler ile güvenlik güçleri arasında en şiddetli çatışmalar ülkenin güneydoğusundaki Nasiriye kentinde yaşandı. Kentte biri polis en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan ve uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen dinmeyen gösteriler nedeniyle 2 bin 500 kişi de yaralandı. Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, gerginliği sona erdirmek için hükümetin istifa etmesi ve Birleşmiş Milletler'in himayesinde erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.