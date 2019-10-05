İstanbul'a gelirken düşmüştü! Düşen uçak hakkında yeni gelişme...
İspanya'dan İstanbul'a gelirken düşen kargo uçağı hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı. ün sabah Ukrayna'nın Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya pilot hatasının yol açmış olabileceği açıklandı.
Giriş Tarihi: 5.10.2019 14:45Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 14:46
İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a giden bir kargo uçağının, dün sabah Ukrayna'nın Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya pilot hatasının yol açmış olabileceği açıklandı.