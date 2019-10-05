Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İstanbul'a gelirken düşmüştü! Düşen uçak hakkında yeni gelişme...

'a gelirken düşmüştü! Düşen uçak hakkında yeni gelişme...

'dan 'a gelirken düşen kargo uçağı hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı. ün sabah 'nın Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya pilot hatasının yol açmış olabileceği açıklandı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 14:46
İstanbul'a gelirken düşmüştü! Düşen uçak hakkında yeni gelişme...

'nın Vigo şehrinden 'a giden bir kargo uçağının, dün sabah 'nın Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya pilot hatasının yol açmış olabileceği açıklandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'a gelirken düşmüştü! Düşen uçak hakkında yeni gelişme...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN