Pompeo'dan küstah 'Türkiye' çıkış! Yunan Başbakan ABD'den destek istemişti!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Atina ziyaretinde mevkidaşı Nikos Dendios ile ortak basın açıklamasında skandal ifadelerde bulundu; "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri yasa dışıdır, kabul edilemez" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, önce mevkidaşı Nikos Dendios daha sonra da Yunanistan Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüştü. Dendios ile ortak basın açıklaması yapan Pompeo'nun gündeminde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri vardı. Türkiye'nin faaliyetlerini 'yasadışı' ve 'kabul edilemez' olarak skandal ifadelerde bulunan Pompeo,"Biz Türklere de söyledik. Yasadışı sondaj çalışmaları kesinlikle kabul edilemez. Diplomatik önlemler almaya devam edeceğiz. Hiçbir ülke Avrupa'yı rehin alamaz" diye konuştu.

TÜEKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ!

ABD Dışişleri Bakanını makamında kabul eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, görüşme sonrası yaptığı açıklamada küstah ifadelerde bulundu ve "Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın ulusal haklarını açıkça ihlal etmektedir. ABD'den daha iyi bir işbirliği ortamının oluşturulması için yardım beklemekteyiz" diye konuştu.

YAVUZ, PERŞEMBE GÜNÜNDEN BERİ AKDENİZ'DE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Perşembe günü Yavuz sondaj gemisinin tekrar Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı ile Atina'da yaptığı görüşmede Pompeo'dan, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Türkiye ile ilgili yardım istedi.