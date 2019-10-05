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'nin kuzeyinde eş zamanlı terör saldırıları!

'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ve ilçelerinde bomba yüklü motosikletlerle düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında 16 sivil yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 13:13 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 13:18
Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı terör saldırıları!

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ve Cerablus ilçelerinde bomba yüklü motosikletlerle düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında 16 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesi ile Bab ilçesine bağlı Çobanbey ve Kabbasin beldelerinde eş zamanlı olarak 3 terör saldırısı düzenlendi.

16 SİVİL YARALANDI!

Askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirilen saldırılarda Kabbasin'de 12, Cerablus kent merkezinde ise 4 olmak üzere 16 sivil yaralandı. Yaralılar sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Çobanbey'in kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir noktada meydana gelen patlamada ise ölen veya yaralanan olmadı.

Saldırılar sonucu ayrıca çevrede hasarlar oluştu.

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı terör saldırıları!
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