Trıbünlerin coşkusu beğeninin göstergesi

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı, Bilal Erdoğan ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katıldı. İşte Erdoğan ve Kazancı'nın anlattıkları;Atatürk Havalimanı etkinlik yapmak için uygun bir alan. Gelecekte millet bahçesi olarak tasarlanması esnasında geleneksel sporların yaşatılmasına katkıda bulunmuş olacağımızı düşündük. İstanbul'daki okçuluk kulüpleri talebi karşılayacak alana sahip değiller. Böylesine ihtiyaç varken İstanbul'un hizmetine sunulacak alanda geleneksel sporların yaşatılmasını çok önemsiyoruz. Biz her sene misafir ülkeler ve spor dallarını aramıza davet ediyoruz. Bu sene Arjantin'in pato sporu aramızda. Tribünlerin heyecan ve coşkusu, yaptığımız işin ne kadar beğeni topladığını ortaya koymuş oldu. Bu sene ilk defa çocukların beğenisine sunacağımız bir atlı okçuluk simülatörünü buraya getirdik. İlk denemleri aslında burada yapılıyor olacak, daha sonra kalıcı yere taşıyacağız. Bir Etnospor deneyim merkezi açacağız ve orada bu atlı okçuluk simülatörü olacak. Teknolojinin imkanlarını kullanıyoruz. Bir robotik kol üzerinde atın üzerine çocuk bindiği zaman adeta atın üzerinde ok atışı yapacak. Oldukça fazla çocuk etkinliği bulundurduk. Evrensel lezzetler bölgesi var, 16 ülkenin mutfaklarıyla İstanbullunun buluşmasını sağlayacağız. Etkinliklerimiz yağmurdan etkilenmeyecek. Hafta sonu yüzbinlerce İstanbulluyu ağırlayacak şekilde hazırlıklarımızı yaptık.350 civarında çalışan arkadaş görebiliriz. Arkadaşlarımız mesai saati değil, 24 saat boyunca çalıştı. Nihayetinde 10-15 günlük bir çalışma süresinde bu alan inşa edildi.15 Temmuz'un hemen ardından insanların moral motivasyon olarak düşük oldukları bir zamanda, dar bir zamanda bir planlamayla bu işi yapmıştık. O zaman insanların teveccühünü görürken yaptığımız işin doğruluğunu anlamıştık. O günden bugüne her sene işi geliştirerek, güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit ederek bunu geliştirmenin mücadelesini verdik. İstanbul'un içinde Etnospor'un ne olduğunu bilen bir kitle oluştu. Bu mücadele sağlam temeller attığımızı görüyoruz.Çocukların çok büyük teveccühünden dolayı rahat hareket edemediler. Biraz Vedat'ın Falcao gelmeden önce atış yapma imkanı oldu, antrenmanlıydı. O, bir adım önde başladı. İkisinin de geleneksel sporlara katkıda bulunmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Farklı bir keyif kattılar. Eski sporcularımız da geldiler, hepsine teşekkür ediyoruz.Bu sene festivali ekimde yapacağımıza daha önceden karar vermiştik. Mayısın tamamı Ramazan'a denk geliyordu. Festivali seneye de bu mevsimde yapacağız. 2021'den itibaren ise tekrar mayıs ayına döneceğiz.Çocuklara, gençlere at binecekleri ok atacakları güreşecekleri imkanları sunsak o tarafa yönelecekler. Kanları kaynıyor, hareket etmeleri gerekiyor. Biz bu tür imkanları gençlere sunmalıyız ki teknoloji bağımlılığından biraz olsun uzak dursunlar.