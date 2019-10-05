Türkiye’den Hırvatistan’daki mescitlere yardım eli

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYANIN dört bir yanınındaki faaliyetleriyle tüm toplumların desteğini kazanan TİKA, Hırvatistan'ın Karlovac şehrinde bulunan 3 mescide teknik ekipman desteği sağladı. Proje kapsamında üç mescide hafta sonları dini bilgiler öğrenmeye gelen çocuklara daha iyi şartlarda eğitimler verilebilmesi için masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, TV ekranı, yazıcı, projeksiyon cihazlarından oluşan teknik ekipman desteği verildi. Hırvatistan'ın Karlovac İli İslam Meclisi Başimamı Admir Muhjic, "Türkiye'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.