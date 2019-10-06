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Demokratlar’dan belge girişimi

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Demokratlar’dan belge girişimi
ABD Kongresi'ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'a yönelik başlattıkları azil soruşturması kapsamında, Beyaz Saray'dan Trump'ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile olan görüşmelerine ilişkin belgeleri talep etti. Kongredeki Demokratlar'dan kendisine Ukrayna ile ilgili belgeleri teslim etmesi daveti gelen Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ekibi, bu tür bir talebi ciddiye almadıklarını açıkladı. Demokratlar ise Beyaz Saray'ın kendilerine herhangi bir yanıt vermemesinin "adaletin engelleme" suçu kapsamında başlı başına bir "azil sebebi" olabileceğini iddia ediyor.
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Demokratlar’dan belge girişimi
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