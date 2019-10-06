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'ta ağır bilanço

İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim’den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 19:42
Irak'ta ağır bilanço

Irak İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim'den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maan, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde sivil ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 107 kişinin yaralandığını ifade etti.

Gösterilerde 51 kamu ve özel kurumun yakıldığını belirten Maan, 8 parti binasının da ateşe verildiğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Maan, ayrıca 2 polis kontrol noktasının da yakıldığını kaydetti.

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Irak'ta ağır bilanço
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