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Son Dakika Haberi: İranlı 'ye büyük şok! Sahar Tabar hakkında flaş gelişme

İranlı olarak tanınan Sahar Tabar hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için defalarca estetik operasyon geçiren ve her operasyon sonrasında bunu Instagram hesabından paylaşan Tabar, İran'da hiç beklemediği bir olay ile karşı karşıya kaldı. Ülke ajansları tarafından da son dakika olarak duyurulan haber sonrasında İranlı Angelina Jolie'ye sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdı.

Giriş Tarihi: 6.10.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 17:12
Son Dakika Haberi: İranlı Angelina Jolie'ye büyük şok! Sahar Tabar hakkında flaş gelişme

Sahar Tabar, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. İran'da yaşayan genç kadın, Amerikalı ünlü oyuncu 'ye benzemek için defalarca bıçak altına yattı. Her operasyon sonrasında Instagram hesabından fotoğraf paylaşan ve milyonlarca takipçiye ulaşan ünlü isim, ülkesi İran'da hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

İRANLI ANGELİNA JOLİE'YE BÜYÜK ŞOK!

Tesnim Haber Ajansı tarafından son dakika olarak duyurulan gelişme sonrasında, Tabar'ın hayranlarından adeta tepki yağdı. İranlı Angelina Jolie büyük bir şok yaşarken, bundan sonra olayın nasıl gelişeceği henüz bilinmiyor.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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Son Dakika Haberi: İranlı Angelina Jolie'ye büyük şok! Sahar Tabar hakkında flaş gelişme
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