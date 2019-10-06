Vize serbestisi süreci hızlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Eylül'de yayımladığı genelge ile Vize Serbestisi Yol Haritası'ndaki kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalar ivme kazandı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, sürecin hızlandırılması konusunda Türkiye'ye teklifte bulundu. Bu ay içinde sürece ilişkin önemli adımların atılması bekleniyor. Türk tarafı 72 kriterin 66'sının yerine getirildiğini kalan 6 madde için çalışmaların yoğunlaştığını belirterek bundan sonra vizesiz seyahat önünde siyasi engel görmek istemediklerini ifade ediyor.







ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ AŞILACAK

Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ile iş birliği anlaşması müzakerelerinin üçüncü turu bu ay gerçekleştirilecek. TBMM'nin öncelikli gündeminde olan Yargı Reformu gibi konulara yoğunlaşılması sürece büyük katkı sunacak. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı sürecin yürütülmesinde önemli yer tutacak. Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin sona ermesinin ardından vize serbestisi için kalan temel hak ve özgürlüklerin korunması, ifade özgürlüğü, kişisel verilerin korunmasının güçlendirilmesi gibi önemli reformları içeren 6 kriterin tamamladığının Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması ve AB Bakanlar Konseyi ile Avrupa Parlamentosuna (AP) olumlu görüş ile vize serbestisi onay sürecini başlatması, yeni komisyonun 18 Mart Mutabakatı kapsamında bulunan sürece sadık kalması bekleniyor. Yeni Avrupa Parlamentosu'nun Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması konusunda destek vermesi ile Türkiye-AB ilişkilerinde de önemli bir dönemecin aşılacağı öngörülüyor.

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15 MİLYON TÜRK ZİYARET EDECEK

Vize serbestisi sürecinin karara bağlanması hem AB ülkeleri hem Türkiye'ye fayda sağlayacak. Türkiye'den Schengen vizesi için yılda bir milyon civarında başvuru yapıldığı düşünüldüğünde, vize serbestisinin sağlanması Türk vatandaşlarını vize masraflarından kurtaracak, AB ülkeleri ve Türkiye'de yerleşik bulunan iş insanlarının önündeki engelleri kaldıracak. Türkiye ile AB Gümrük Birliği'nin daha geniş kullanımına katkı sunacak olan vize serbestisi sayesinde AB ile karşılıklı ticaret hacmi de artacak.