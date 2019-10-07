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'dan başsağlığı mesajı

, 'nin ilçesinde şehit olan için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 00:16
Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Er Muhammet Emin Kotanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın Çukurca'da meydana gelen araç kazasında yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Er Kotanoğlu için yayımladığı başsağlığı mesajına yer verildi.

Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
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